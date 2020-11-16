Указ губернатора Владимирской области от 16 ноября 2020 года № 314 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

" 5.1. Проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры, мероприятий, предусмотренных абзацами 1,2 пункта 40 настоящего Указа, а также физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов), рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется при условии согласования с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.".

1.2. Дополнить пунктами 40, 41 следующего содержания:

"40. Допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более 50 % от общей вместимости зала. Проведение данных мероприятий при наполняемости зала до 70 % от общей вместимости зала возможно в случае, если продажа билетов произведена до 16.11.2020.

Допускается проведение всероссийских, областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с Департаментом культуры Владимирской области.

Приостановить проведение мероприятий в музеях и выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек.

Приостановить проведение групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях.

Приостановить проведение групповых занятий в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Владимирской области, подведомственных Департаменту культуры Владимирской области.

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры обеспечивается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры в государственных образовательных организациях обеспечивается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

41. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области права и бухгалтерского учета, осуществлять прием посетителей исключительно по предварительной записи, обеспечив входной контроль для посетителей с обязательным бесконтактным измерением температуры тела гражданам.".

2. Пункты 40, 41 считать пунктами 42, 43.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига







