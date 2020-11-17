Андрей Добровольский снялся в сериале "Перевал Дятлова"

Актер Театра белорусской драматургии Андрей Добровольский сыграл одну из главных ролей в сериале "Перевал Дятлова".

Андрей родился в городе Жодино Минской области. Окончил Белорусский государственный университет культуры. С 1991 по 2001 год возглавлял Народный театр.

Андрей в сериале играет следователя Окунева из Уральского следственного комитета КГБ. Главную роль, московского следователя, в сериале исполняет Петр Федоров; актриса Мария Луговая играет судмедэксперта.

В основу сериала "Перевал Дятлова", трансляция которого началась на телевидении, легла реальная история гибели туристической группы в окрестностях горы Отортен на Северном Урале в феврале 1959 года. Погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет): пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами. В феврале 2019 года Генпрокуратура РФ объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит.

- Документы, касающиеся моей роли, мне прислали в Минск, я их изучил, - рассказал Андрей Добровольский. - Следователи, которые изучали дело, живы. Они нас консультировали. Следователь Окунев, которого я играю, - человек со стержнем. На съемочной площадке была дружелюбная атмосфера. Режиссеры заряжали энергетикой. Мы снимали про дятловцев, старались показать правду жизни. Это не развлекательно-комедийный сериал, а кино для думающих, небезразличных людей. История очень неоднозначная. Наверное, никто не поймет до конца, что там произошло. Если же говорить о моем персонаже, то какие-то ответы он нашел. Но, я не знаю, чем закончится сериал.

Над сценарием работал Илья Куликов ("Чернобыль: зона отчуждения"). Съемки проходили в Апатитах, в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, в Чуйской долине. Один из режиссеров сериала Павел Костомаров еще студентом начал работать с российско-белорусским режиссером Сергеем Лозницей над документальными фильмами "Полустанок" (2000), "Поселение" (2001), "Портрет" (2002). Десять лет снимал режиссера Алексея Германа во время его работы над "Историей арканарской резни", результатом чего стал фильм "Плэйбэк" 2012 года.

Для большего погружения в историю создатели придумали ход с двумя сюжетными линиями. С одной стороны, действие подается глазами майора КГБ Олега Костина (актер Петр Федоров), прибывшего из Москвы в Ивдель после обнаружения первых тел. Вместе с паталогоанатомом Катей главный герой, переживший Великую Отечественную, решает загадку с погибшими, которые по какой-то причине выбежали из палатки на лютый мороз. Параллельно рассказывается о самой группе Игоря Дятлова (актер Иван Мулин). К группе приставили ветерана Золотарева (его играет актер Егор Бероев) в качестве опытного наблюдателя, в котором некоторые подозревают особиста. По пути с ними расстается, сославшись на разболевшуюся ногу Юрий Юдин (Максим Костромыкин), однако на допросе он признался, что почувствовал какое-то зло в лесу.

Операторская работа завораживает уральскими пейзажами, осталось не разочаровать развязкой.