Аскольда Запашного госпитализировали

Дрессировщик Аскольд Запашный с тигром и львом во время шоу , посвященного 100-летию отечественного цирка. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Художественному руководителю Большого Московского государственного цирка, дрессировщику Аскольду Запашному потребовалась госпитализация. В больницу его доставили с болями в груди и пониженной температурой.

"У артиста понизилось артериальное давление. По предварительной информации, 43-летний Аскольд Запашный будет находиться в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщает "Пятый канал".

Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении Аскольд Запашный прославился на весь мир как артист цирка и, в частности, как дрессировщик хищных животных. Он является народным артистом России. Эдгар Запашный подтвердил информацию о госпитализации брата в Первую Градскую больницу. "Аскольд сейчас под контролем врачей, он находится в сознании", добавил он.