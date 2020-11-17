BMW решила заработать на дорожных камерах

Компания BMW предложила в Северной Америке новую опцию в составе сервисного пакета BMW ConnectedDrive - систему информирования о въезде в зону действия дорожных камер контроля скоростного режима и движения под запрещающий сигнал светофора.

Если по пути следования установлена камера, автомобиль предупредит водителя с помощью сообщения на цифровой приборной панели. Также можно вывести уведомления на проекционный дисплей.

Информацию о местонахождении устройств видеофиксации нарушений система получает из открытых данных ответственных ведомств. Услуга бесплатна три месяца на некоторых автомобилях BMW 2021 модельного года.

В дальнейшем надо будет заплатить 25 долларов (1913 рублей) за 15 месяцев.