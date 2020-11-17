Доктор предупредил о рисках бесконтрольного приема витамина D

"В настоящее время значительно возрос интерес к витамину D. Дело в том, что Россия расположена в зоне низкой инсоляции, поэтому его дефицит очень распространен среди различных слоев населения, - пояснил Михаил Каган "Российской газете". - Учитывая важную физиологическую роль этого витамина в организме, ряд исследователей предполагает, что с его недостатком может быть связан повышенный риск развития самых разнообразных заболеваний - от сердечно-сосудистых до болезни Альцгеймера. Низкие уровни витамина D нередко выявляются у больных аутоиммунными заболеваниями, у людей с избыточным весом, при онкологических болезнях. Однако пока, к сожалению, не получено убедительных доказательств того, что именно дефицит этого витамина способствовал развитию этих болезней, а не являлся их следствием или просто сопутствующим фактором. Также достоверно не доказано, что нормализация уровня витамина D с помощью приема содержащих его препаратов достоверно защищает человека от других болезней, кроме остеопороза".

В последнее время было много сообщений и публикаций в СМИ о том, что дефицит витамина D приводит к тяжелому течению COVID-19 при заражении коронавирусом. И это вызвало ажиотажный спрос на препараты витамина D в аптеках.

"Эффект витамина D изучался и у больных с острыми респираторными заболеваниями, включая грипп. Целый ряд контролируемых исследований продемонстрировал снижение риска заболевания при регулярном приеме витамина D, особенно у людей, ранее имевших его недостаток. Тем не менее, при том же гриппе не было подтверждено значение витамина D в плане профилактики тяжелых случаев заболевания", - отметил Михаил Каган.

Эксперт пояснил, что поскольку новая коронавирусная инфекция также относится к группе острых респираторных заболеваний, в некоторых исследованиях предполагается существование связи между низким уровнем витамина D и более высоким риском тяжелого течения заболевания.

"Но публикаций, подтверждающих или опровергающих эффективность приема витамина D с целью профилактики или лечения COVID-19, на данный момент нет, - подчеркивает Михаил Каган. - По-прежнему неясно, как интерпретировать выявление широко распространенного в популяции дефицита витамина D у пациентов с тяжелым течением заболевания. Является ли это случайной находкой, фоновым состоянием, или провоцирующим фактором? Точные ответы на эти вопросы еще предстоит получить".

Как результат, доктор не рекомендует заниматься самолечением, принимая препараты витамина D без контроля его уровня в организме и дозировки при приеме.

"Оптимальным подходом в данной ситуации является проверка уровня витамина D в крови с ее последующей коррекцией при необходимости и поддержанием в норме", - заключил эксперт.