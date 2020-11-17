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17.11.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Дуэйн "Скала" Джонсон не поместился в Porsche и чуть не сорвал съемки

Текст: Константин Руссов

Актёр Дуэйн Джонсон недаром имеет прозвище "Скала", которым он обязан своим габаритам и прошлому рестлера.

Фото: скриншот с youtube.com
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Джонсон снимается в фильме "Красное уведомление" (Red Notice), где по сценарию он устраивает погоню на электрическом Porsche Taycan, который оказался слишком тесен для актёра.

Подготовка к съёмкам сцены погони заняла у Netflix не один месяц и является самой дорогостоящей в производстве студии. Примерка электрокара Porsche прошла неудачно - актёр еле-еле поместился в нём, как он заявил в своём Instagram, из-за слишком широкой спины.

Известно, что съёмки сцены состоялись, а из положения группа вышла "креативно". Больше никаких подробностей не сообщается.

Это не первый случай, когда актёр "пострадал" от размеров кабины суперкара. В ноябре 2015 года Дуэйн "Скала" Джонсон опубликовал фото, где он стоит, облокотившись на белый Ferrari LaFerrari, с подписью "папочка не помещается в это".

#Porsche