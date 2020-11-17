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17.11.2020 15:24
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, что будет с Huawei после продажи Honor

Текст: Иван Черноусов
Китайская Huawei объявила о продаже бренда Honor на фоне санкций, которые ввело против компании правительство США. Об этом сообщается на официальном сайте Huawei.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов", - говорится в заявлении компании.

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Покупателем выступила Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. По условиям сделки, новому владельцу бренда будут принадлежать "все бизнес-активы, связанные с брендом Honor" и "после завершения приобретения Huawei не будет владеть акциями новой компании Honor". При этом обе компании не разглашают сумму, за которую был продан Honor, но ранее агентство Reuters сообщало, что речь идет примерно о 15 млрд долларов. По мнению Huawei, сделка должна помочь пережить трудное время и спасти дочерний бренд от санкций, которые преследовали материнскую компанию с 17 мая 2019 года, когда министерство торговли США объявило о включении китайской компании в черный список. "Honor снова получит возможность использовать сервисы Google, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Через какое-то время они будут продавать смартфоны с "обычным" Android. Эта сделка скажется на них позитивно, они начнут возвращать свою долю рынка и нарастят ее довольно быстро".

Аналитик уверен, что эта сделка поможет Huawei сохранить рабочие места для 7 тысяч сотрудников, а также их умения и компетенции работать со сторонними компонентами, в том числе процессорами: "Я не исключаю возможности, что через 5 лет Honor может быть выкуплен обратно, - добавляет Муртазин. - Это также понимают все остальные участники процесса, поэтому я думаю, что можно говорить о ситуации, когда санкции могут быть наложены на Honor тоже. Хотя формально для этого причин нет, компания продана. Но тем не менее, это все те же сотрудники, что и раньше".

В Honor обещают, что пользователи не почувствуют особых изменений. Все аккаунты продолжат работу, кроме того, будут выходить и обновления программного обеспечения. В компании обещают, что у клиентов не будет проблем с послепродажным облуживанием: "Наши покупатели смогут пользоваться всеми услугами, как и раньше, однако новые продукты будут обслуживаться через собственную систему Honor", - сообщает портал Gizchina.com.

Фото: iStock
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Российские представители и Honor, и Huawei отказались от каких-либо комментариев. "Перспективы самой Huawei не так интересны (им уже оказывает поддержку китайское правительство, и беспокоиться тут не о чем), - считает Людмила Мурзина, главный редактор DGL.ru. - Гораздо больше волнуют перспективы Honor на российском рынке, где на них приходится солидная доля продаваемых смартфонов. Например, в сегменте от 8 до 18 тыс. рублей в 2020 году 60% поставленных в Россию смартфонов - под брендами Huawei и Honor (данные GS Group)".

Эксперт считает, что есть два варианта того, как новый владелец бренда может повести себя на российском рынке: "Плохой сценарий - новому владельцу Россия не будет так интересна, и Honor вместе с Huawei повторят судьбу смартфонов Lenovo. Хороший сценарий - выйдя из-под санкций, смартфоны Honor станут интереснее и привлекательнее для покупателей, в том числе российских".

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