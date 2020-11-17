Сезон дорожных работ подходит к концу. К середине октября основная часть запланированных работ уже выполнена.

На объектах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с начала года уложено более 120,5 миллиона квадратных метров асфальтобетонного и других типов покрытий из запланированных 137,4 миллиона. Финансирование дорожной сети в этом году превысило 300 миллиардов, из которых около 134 миллиардов - федеральная поддержка с учетом дополнительно выделенных средств, остальное - средства региональных дорожных фондов.

"Благодаря тому, что контракты были заключены заблаговременно, регионы смогли начать дорожный сезон раньше обычного. Хорошая погода тоже поспособствовала ускорению темпов, поэтому работы на объектах нацпроекта ведутся со значительным опережением. Уже 57 субъектов страны завершили дорожные мероприятия более чем на 80 процентов. Всего в 2020 году по нацпроекту запланированы работы на объектах общей длиной более 15,3 тысячи километров", - сообщил ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Приоритетами этого года стали участки, ведущие к социальным и медицинским объектам. На региональном уровне в первую очередь было отремонтировано более 800 улиц и магистралей, ведущих к медучреждениям. Часть из них начали приводить в порядок еще в минувшем году, часть - обновили ремонтный перечень этого года. Особое внимание дорожников было уделено доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Так, в нормативное состояние должно быть приведено более 1300 объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных групп. Дорожные службы обеспечивают съезды у пешеходных переходов, укладывают тактильную плитку в местах сопряжения с проезжей частью, устанавливают ограждения и светофоры со звуковым сигналом для пешеходов, занижают бордюры, обустраивают пандусы. Так же в соответствие действующим нормативам содержания удалось привести и около 1,3 тысячи километров дорог, ведущих к учебным и культурным учреждениям. Приведение транспортной инфраструктуры в нормативное состояние идет одновременно с усилением мер безопасности на дорогах. В 2020 году на объектах нацпроекта БКАД появится свыше 2 тысяч светофоров и более 160 тысяч дорожных знаков. Для защиты жизни и здоровья водителей и пешеходов установят примерно 700 тысяч погонных метров барьерного и 280 тысяч погонных метров пешеходного ограждения.

В то же время увеличение скорости на отремонтированных по нацпроекту БКАД местами приводит к повышению аварийности. На новых дорогах закономерно повышается скорость, и аварии появляются там, где их раньше не было. Поэтомудля снижения аварийности, как считает депутат Госдумы, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев, требуется дальнейшая адаптация дорожной инфраструктуры. "Каким именно образом регионам необходимо сокращать количество аварийных участков, в нацпроекте не указано.

Сейчас основной критерий - километры нового асфальта, а безопасность движения на втором плане

В 2019 году участники "Дорожной инспекции ОНФ" проехали более 50 тысяч километров. Во время рейдов эксперты отметили тенденцию увеличения аварий после дорожных ремонтов. С превышением скорости борются традиционными способами: преимущественно установкой знаков, ограждений и камер фото- и видеофиксации. Про искусственные неровности, совмещенные с пешеходными переходами, мини-кольца, островки безопасности, изменение геометрии дорог с их сужением у пешеходных переходов и другие мероприятия часто забывают или попросту не знают. В результате на новых дорогах возникают новые очаги аварийности", - отметил он.

137 миллионов квадратных метров асфальта должны уложить дорожники в 2020 году

По словам депутата, снижение аварийности на дорогах, которые ремонтируют по нацпроекту БКАД, должно проходить с учетом современных запросов общества к дорожной инфраструктуре. Сейчас основной критерий, по которому регионы отчитываются о реализации нацпроекта, - это километры нового асфальта, поэтому закономерно, что непосредственно безопасность дорожного движения отходит на второй план.

"Без изменения подхода к обеспечению безопасности на дорогах невозможно достичь показателей нацпроекта по снижению аварийности: к 2024 году снижения количества мест концентрации ДТП на 50 процентов и снижения количества погибших на дорогах до четырех человек на 100 тысяч населения. В МВД уже предложили пересмотреть целевой норматив по количеству погибших и увеличить его до 8,4 на 100 тысяч населения. Это недопустимо, поскольку, переписав цифры один раз, это можно будет делать неоднократно, тем самым сократив темпы и качество работы, которые изначально предполагал нацпроект", - подчеркнул координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

В целом национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - один из масштабных и значимых проектов для развития транспорта, консолидирующий в себе различные направления совершенствования дорожной отрасли. "Уже сегодня мы видим, что дорожная отрасль накопила значительный технологический и кадровый потенциал, и готова сделать больший объем работ, чем запланирован в рамках нацпроекта", - уверен руководитель Росавтодора Андрей Костюк.