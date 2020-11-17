Госдума одобрила санкции за призывы к отчуждению территорий РФ

- Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться, - заявил в связи с рассмотрением инициативы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф. Для граждан он составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. В случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы (минимальный срок - шесть лет).

"Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия", - подчеркнул спикер Госдумы.

В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Нынешний законопроект принимается в развитие этих норм. Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственность.

Третье чтение проекта намечено на 18 ноября.