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17.11.2020 15:25
Рубрика: Власть

Госдума приняла законопроект о пожизненных сенаторах

Текст: Татьяна Замахина
Граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной, смогут стать пожизненными сенаторами по решению президента РФ. Сможет войти в Совфед и бывший глава государства. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Принять такой документ президент РФ Владимир Путин предложил в целях развития норм обновленной Конституции.

"У нас будут три разных источника формирования Совфеда", - уточнил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании.

Наряду с представителями регионов в Совфед, согласно проекту, могут входить представители страны по решению ее руководителя. Такая норма уже есть, однако теперь президентская квота расширяется с 17 до 30 человек. Важная новелла - 7 из этих 30 сенаторов глава государства сможет назначить пожизненно, остальных - на шесть лет. При этом уточняется, что пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Крашенинников особо подчеркнул, что назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента.

Еще одна норма предполагает, что пожизненными сенаторами смогут стать экс-президенты РФ по собственному решению. Бывшему главе государства нужно будет подать заявление - для этого установлен срок три месяца со дня прекращения исполнения полномочий на посту. И статус сенатора приобретается непосредственно с момента подачи документов в Совфед. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, сможет подать такое заявление в тот же срок, который стартует со дня вступления закона в силу.

"Мы не говорим о конкретных фамилиях, - уточнил при этом глава комитета. - Мы создаем универсальную норму на годы вперед". Он предложил коллегам не гадать, воспользуются ли данным правом нынешний президент, а также экс-глава государства Дмитрий Медведев. "Мы этого не знаем", - подчеркнул Крашенинников.

Депутаты также подискутировали, нужны ли вообще пожизненные сенаторы. Эту тему прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что мудрость и опыт приобретаются с годами. И в Совфед, уверен спикер, должны приходить те, кто многое сделал для страны, имеет огромные заслуги перед обществом и государством. "Невзирая на конкуренцию, от выборов к выборам побеждают те партии, которые возглавляют мудрые и опытные политики", - отметил спикер.

"Лучше мудрый, чем молодой и говорливый", - добавил он, напомнив о распаде СССР.

Крашенинников, в свою очередь, пояснил, почему появилась норма о праве стать сенаторами для бывших глав государства. "Человек, который занимал должность президента РФ, с его объемом знаний и опытом, конечно, сможет помочь стране при решении тех или иных вопросов", - подчеркнул он. Кроме того, статус пожизненного сенатора, по его словам, защитит экс-президента от преследования по политическим мотивам.

Бывший глава государства, ставший сенатором, сохранит все социальные и иные гарантии, которые положены по закону о гарантиях президенту.

В законопроекте, внесенном Путиным, предусмотрены также требования к кандидату в сенаторы. Это должен быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией. При этом необходимо постоянно проживать в стране и не иметь иностранного гражданства либо вида на жительство. Кроме того, расширяются ограничения для назначения сенаторами лиц, которые привлекались к уголовной ответственности, а именно - в верхнюю палату не смогут пройти лица, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести. В действующем законе говорится только о тяжких или особо тяжких преступлениях.

Еще одна норма уточняет, что после снятия или погашения судимости в Совфед не возьмут в течение 15 лет в случае особо тяжких преступлений, в течение десяти лет - при тяжких преступлениях, пяти лет - средней тяжести.

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