Хуснуллин: Регионы скрывают реальное количество аварийного жилья

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что регионы "всеми силами" не признают жилье таковым. "Как только жилой фонд признан аварийным, наступают финансовые обязательства, которые нужно исполнять. Поэтому никто не считает, и все эту цифру скрывают", - сказал вице-премьер.
По его словам, к настоящему времени пять регионов полностью реализовали годовую программу расселения аварийного жилья, в целом по стране программа идет с опережением 66%. Однако аварийный жилой фонд в России продолжает увеличиваться. И законопроект о комплексном развитии территорий в случае принятия потребует около 2 триллионов рублей - это только в первые десять лет реализации, уточнил Хуснуллин.
"Чтобы эту программу реализовывать, придется собрать всех застройщиков и их средства, - заявил он. - А также собрать все средства бюджетов - региональных, муниципальных, федеральных. Придумать новые механизмы долгосрочных финансовых инструментов".
Как ранее писала "РГ", Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает механизмы ускоренного расселения ветхого и аварийного жилья в стране. Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам - право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.