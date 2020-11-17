В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" более 50 процентов контрактов на ремонт дорог предусматривают использование современных технологий и материалов.

По итогам 2019 года доля таких контрактов составила более 45 процентов при плановом значении в 10 процентов. В состав одного из эффективных решений - методику объемного проектирования асфальтобетонных смесей - входят высокотехнологичные модифицированные битумные вяжущие, способные произвести в дорожном строительстве и ремонте настоящую революцию. Ведь благодаря применению этих материалов можно выйти на целевой ориентир по межремонтному сроку автомобильных дорог в 12 лет, а это гораздо реже, чем сейчас. Об опыте применения в России современных строительных материалов, рассказал "РГ" генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Дмитрий Викторович, битум как строительный материал известен с древнейших времен. В чем заключается инновационность его применения сейчас?

Дмитрий Орлов: Тот "природный битум" сейчас в чистом виде нигде не найти. Привычный всем нефтяной битум начали применять на дорогах и городских улицах с середины 19 века. До недавнего времени его состав практически не менялся. Но, с развитием технологий строительства, росли и требования к материалам -теперь они должны обеспечивать увеличенный межремонтный эксплуатационный период дорожного покрытия. Поэтому cтало меняться отношение к битуму и к процессу его производства. Россия, используя лучшие международные практики, начала внедрять в дорожное строительство современные модифицированные битумы - полимерно-битумные вяжущие (ПБВ). Начались разработки дополнительных битумных продуктов с уникальными рецептурами. Так битум из категории остаточного продукта нефтепереработки вышел на уровень высокотехнологичного премиального товара.

Разработка ПБВ отличается от обычного битума?

Дмитрий Орлов: Сегодня при создании как базовых битумов, так и ПБВ, и битумопроизводных продуктов мы используем научный подход. Вот уже четыре года разработками в этой области занимается наш Научно-исследовательский центр - НИЦ. Это первая площадка в структуре российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которая обеспечивает научную поддержку битумного бизнеса, в том числе при внедрении в дорожное строительство инновационных продуктов на основе битума.

В это непростое время как никогда важно, чтобы наши дороги были в безупречном состоянии

Важно, что НИЦ решает реальные задачи, которые стоят как перед нами, так и перед дорожно-строительными организациями в регионах. Например, в первый год работы НИЦ при создании первой в России рецептуры вяжущего по Международной классификации Perfomance Grade (PG) раcчет делался исходя из фактических транспортных нагрузок региона-потребителя, это была Вологодская область.

Исследования показали, что дорожное покрытие должно выдерживать перепад температур в диапазоне 110 градусов: от +76 C до -34 C. Благодаря нашим специалистам мы смогли создать такую марку вяжущего, тогда это стало рекордом для отечественного рынка. Сейчас подборка рецептур с учетом климата региона применения - это уже ежедневная практика, такие модифицированные битумы разрабатываются для всех российских регионов - от Дальнего Востока до Калининграда.

Но ведь качество дорожного покрытия зависит не только от битума, даже с учетом того, что он подобран индивидуально для конкретного региона?

Дмитрий Орлов: Да, доля битума в составе асфальтобетонной смеси только 5 процентов. И, конечно же, для хорошей дороги важна как рецептура асфальта, так и качество основных компонентов. Именно поэтому в нашем НИЦ есть собственная асфальтобетонная лаборатория, ее оборудование позволяет приготовить асфальт с разработанным вяжущим, провести испытания готового продукта. Или, наоборот, восстановить рецептуру асфальтобетонного покрытия, разложив состав на компоненты. Это нужно, например, чтобы сопоставить рецептуру асфальтобетонной смеси с технической документацией проекта. Благодаря накопленным компетенциям НИЦ в ряде регионов выступает в качестве независимой лаборатории проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

И много таких дорог, где применены современные вяжущие по новым технологиям?

Дмитрий Орлов: Сегодня таких дорог по всей России становится все больше и больше. Это подтверждает статистика: еще в 2014 году доля ПБВ в общем объеме применения битума составляла 3 процента, по итогам текущего года этот показатель уже составит 7 процентов, а это более 500 тысяч тонн. Мы, как крупнейший производитель модифицированных вяжущих в России, стараемся отслеживать, на какие дорожные объекты "уезжает" наш битум. Например, в этом году с применением нашего ПБВ отремонтированы покрытия таких знаковых транспортных магистралей, как Тверская улица и Кремлевская набережная в Москве, Садовое кольцо, МКАД и ЦКАД. В Санкт-Петербурге - Западный скоростной диаметр, Невский проспект, кольцевая автодорога. При создании транспортной инфраструктуры к спортивным объектам чемпионата мира по футболу в 2018 году также использовались вяжущие "Газпром нефти".

Только в городах дороги на ПБВ?

Дмитрий Орлов: Наши материалы применяются на федеральных трассах от М-1 "Белоруссия" до новой скоростной магистрали М-11 "Нева", на автомобильных дорогах "Сортавала", "Скандинавия", "Сибирь", "Чуйский тракт" и многих других. Активно строятся дороги с применением ПБВ на Камчатке и на Сахалине. Есть у нас проекты и в Якутии, где зафиксированы одни из самых низких в стране температур. Чтобы асфальтобетонное покрытие сохраняло эластичность даже при экстремальных морозах, мы разработали особую марку ПБВ 200 с повышенным содержанием модификаторов.

Кстати, наши битумы используются и на гоночных треках, где скорость автомобиля достигает 300 километров в час. В этом году запущен спортивный комплекс "Игора Драйв", для создания дорожного покрытия которого использовались самые передовые решения и проводился очень тщательный контроль за качеством всех компонентов асфальтобетонной смеси.

С начала года в России открыт для использования реестр новых технологий и материалов дорожной отрасли. Ваши разработки там есть?

Дмитрий Орлов: Да. Например, в перечень вошли наши защитно-восстанавливающие составы марки "Брит". Они предназначены для повышения долговечности автомобильных дорог. В этом году эти материалы получили одобрение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и впервые начали применяться на федеральных трассах. Уникальность ЗВС в том, что при нанесении на дорожное покрытие он образует слой, защищающий асфальтобетон от воздействия погодно-климатических факторов и противогололедных реагентов. Также состав предназначен для устранения поверхностных дефектов: шелушения, выкрашивания, сетки трещин и т. д.

Дорожное покрытие должно выдерживать температурный диапазон в 110 градусов

Еще одна наша разработка - стыковочные битумно-полимерные ленты "Брит". Их применяют при укладке асфальтобетонной смеси, используют в местах стыков дорожного полотна в качестве герметика. В Петербурге лента активно применяется при ремонте и строительстве трамвайных линий: материал обеспечивает надежный стык рельсов с дорожным покрытием. Петербуржцы могут оценить применение такой технологии на маршруте быстрого и безопасного "Чижика" - первого отечественного проекта комплексной реконструкции трамвайного движения. В 2020 году по этой технологии было отремонтировано уже свыше 20 километров путей. В целом по стране в этом году достигнут рекорд по применению битумно-полимерной ленты в различных объектах транспортной инфраструктуры. Так, только наш объем - как одного из ведущих игроков рынка по производству ленты - достиг 5 млн погонных метров.

Правильно ведь, что и защитно-восстановительный состав, и ленты - это категория битумных продуктов. Какие еще есть битумные материалы, востребованные в дорожном строительстве?

Дмитрий Орлов: Да, верно. Все из перечисленного битумопроизводные продукты. Премиальная линейка. В нее входит гораздо больший ассортимент различных материалов, которые используются как для дорожных объектов, так и в других сферах строительства. Все они у нас производятся под маркой "Брит": это защитные составы, мастики, ленты, герметики, праймеры, жидкая резина и другие материалы. Ассортимент продукции "Газпром нефти" насчитывает свыше 100 видов высокотехнологичных битумопроизводных продуктов марки "Брит" для дорожной и аэродромной инфраструктуры, и для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Раньше считалось, что сфера битумного бизнеса - это исключительно B2B. Однако битумные материалы нужны и розничным покупателям - например, в загородном малоэтажном строительстве востребованы мастики и праймеры, как материалы, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию. Нашим проводником на розничный рынок стал крупнейший в России DIY-ретейлер "Леруа Мерлен Восток", с которым мы заключили соглашение о сотрудничестве. Уже сейчас продукция компании представлена в строительных магазинах для профессионалов "МаксиПРО" сети "Леруа Мерлен".

Невозможно не спросить, как сказалась пандемия на отрасли? Не остановится ли строительство и ремонт дорог из-за коронавируса?

Дмитрий Орлов: Автодорожная сеть имеет стратегическое значение для всей транспортной системы страны, поэтому работы по строительству и ремонту дорог даже в условиях пандемии не прекращались. Чтобы обеспечить спрос на битумные материалы, наши заводы работали в привычном графике, конечно же, с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер. Как результат по итогам 9 месяцев 2020 года объем реализации наших битумов увеличился на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 миллиона тонн.

Эти цифры показывают, что российская дорожная отрасль ориентирована на высокую эффективность и повышение безопасности и качества дорог. И мы как обычные автолюбители и пассажиры ощущаем, насколько комфортнее стало перемещаться из одного города в другой, как быстрее доставляются грузы, как легче стало путешествовать на автомобиле по нашей стране. Мы все ближе к амбициозной цели - увеличению межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог до 12 лет.