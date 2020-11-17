Китайский зонд по исследованию Марса преодолел 300 млн километров

Первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" за 116 дней полета преодолел более 300 миллионов километров на пути к цели. Об этом сообщило государственное космическое управление Китая.

Отмечается, что по состоянию на утро 17 ноября аппарат находился примерно в 63,8 миллиона километров от Земли. Все системы зонда работают нормально, пишет РИА Новости. Планируется, что аппарат достигнет Марса в феврале будущего года, а в мае - совершит посадку.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Главная цель - найти возможные признаки жизни на Марсе. Ученые также смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты.