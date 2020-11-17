Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). По данным НАСА, касание корабля со стыковочным узлом станции произошло в 07:01 мск во вторник.

Стыковка проходила в автоматическом режиме, пишет РИА Новости. Экипаж начал подготовку к переходу на борт станции, этот процесс может занять несколько часов.

Crew Dragon доставил на орбиту американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Планируется, что они пробудут на МКС около шести месяцев.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем стартовала 16 ноября в 03:27 мск с космодрома во Флориде. Ранее запуск был намечен на 14 ноября, однако его пришлось перенести на сутки из-за погоды.