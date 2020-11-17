Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.11.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva с мотором от Lancia продают в Англии

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.ebay.co.uk Фото: www.ebay.co.uk
Фото: www.ebay.co.uk

На онлайн-аукционе eBay продают доработанную Lada Niva. Данный экземпляр является экспортным вариантом модели с правым расположением руля.

Фото: www.instagram.com/techincomlada
Дилер Lada продает универсал Vesta за немыслимые деньги

Lada Niva 1993 года выпуска, выставленная на продажу жителем города Чичестер (Великобритания), оценивается в 10 000 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 1 015 000 рублей по текущему курсу.

Внедорожник успел пробежать всего 22 000 километров. Автомобиль окрашен в серо-коричневую эмаль, сам кузов обработан парафиновым маслом и имеет хромированные декоративные элементы.

Фото: www.ebay.co.uk

Известно, что в машине заменили светотехнику, тормозную систему, технические жидкости и перебрали ходовую часть, а также установили новые уплотнители стёкол и дверей, оригинальную решётку радиатора. Передний и задний бампера - заводские.

Фото: скриншот с youtube.com
Блогер распилил кузов Lada Vesta и усомнился в безопасности авто

Lada Niva "обута" в "злую" резину размерностью 215/65 R16. Автомобиль также обладает увеличенным клиренсом и выпускной магистралью из нержавеющей стали. Что касается интерьера, то он выполнен в чёрном цвете и получил оригинальное рулевое колесо.

Главное - под капотом модернизированной Lada Niva располагается 2,0-литровый двигатель Twin Cam мощностью 135 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Twin Cam ставили на Fiat Spider 2000 и Lancia Delta.

Фото: www.ebay.co.uk
Фото: www.ebay.co.uk
#Lada