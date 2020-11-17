Lada Niva с мотором от Lancia продают в Англии

На онлайн-аукционе eBay продают доработанную Lada Niva. Данный экземпляр является экспортным вариантом модели с правым расположением руля.

Lada Niva 1993 года выпуска, выставленная на продажу жителем города Чичестер (Великобритания), оценивается в 10 000 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 1 015 000 рублей по текущему курсу.

Внедорожник успел пробежать всего 22 000 километров. Автомобиль окрашен в серо-коричневую эмаль, сам кузов обработан парафиновым маслом и имеет хромированные декоративные элементы.

Фото: www.ebay.co.uk

Известно, что в машине заменили светотехнику, тормозную систему, технические жидкости и перебрали ходовую часть, а также установили новые уплотнители стёкол и дверей, оригинальную решётку радиатора. Передний и задний бампера - заводские.

Lada Niva "обута" в "злую" резину размерностью 215/65 R16. Автомобиль также обладает увеличенным клиренсом и выпускной магистралью из нержавеющей стали. Что касается интерьера, то он выполнен в чёрном цвете и получил оригинальное рулевое колесо.

Главное - под капотом модернизированной Lada Niva располагается 2,0-литровый двигатель Twin Cam мощностью 135 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Twin Cam ставили на Fiat Spider 2000 и Lancia Delta.

Фото: www.ebay.co.uk