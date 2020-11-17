Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с удивлением отметил, что США и Франция заявили, что они недостаточно информированы о заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, которое было обнародовано 9 ноября.

"Мне странно было это слышать, - сказал Лавров. - С самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Я считаю, что подобного рода заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумения".

Также министр напомнил, что тема Карабаха подробно обсуждалась в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона, а сам Лавров примерно час говорил на эту тему с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Наши американские коллеги также были проинформированы на уровне заместителя госсекретаря, учитывая, что госсекретарь США Майкл Помпео уехал в зарубежное турне", - рассказал министр.