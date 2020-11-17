Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в стартовом матче Итогового турнира АТР.

Соперником первой ракетки России был представляющий Германию Александр Зверев. Эти спортсмены не так давно встречались в финале "Мастерса" в Париже и тогда Медведев добился победы.

Россиянин оказался сильнее и на этот раз. На старте первого сета Медведев сразу же проиграли свою подачу, но тут же смог отыграться. При счете 3:2 в пользу россиянина Зверев допустил сразу несколько двойных ошибок, позволив Медведеву сделать брейк. В итоге четвертый номер рейтинга довел дело до победы - 6:3.

Во втором сете представитель Германии дрогнул при счете 3:3, позволив сопернику выиграть два гейма подряд. Довести дело по общей победы Медведеву не составило труда - 6:4.

В другом матче этой группы первая ракетка мира Новак Джокович в двух местах обыграл Диего Шварцмана. В следующем матче Медведев выйдет на корт против серба.