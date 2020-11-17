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17.11.2020 18:26
Рубрика: Дороги

На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров

Текст: Евгений Гайва
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Два мобильных пункта продаж начали работать на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), который соединяет трассы М-11 "Нева" и М-7 "Волга", сообщили в госкомпании "Автодор".

"Автодор" завершил работы на трассе "Урал" в рамках строительства ЦКАД

Пункты останавливаются на площадках отдыха, и водители могут получить консультацию по оплате проезда и использованию транспондеров.

На передвижные офисы нанесен серо-бело-оранжевый принт, как и на Центры поддержки и обслуживания. В мобильных пунктах продаж водители могут получить те же услуги, что и в стационарном офисе поддержки и обслуживания, приобрести и пополнить счет транспондера T-pass, отметили в "Автодоре".

В ноябре мобильные пункты продаж будут работать на площадках отдыха в определенные дни с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию о работе офисов продаж и доступных услугах можно узнать, позвонив в Единый контактный центр.