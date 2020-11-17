Названы ключевые рубежи для курса рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты".

- Второй понедельник подряд производители антиковидных вакцин радуют рынки хорошими новостями. На этой неделе оптимизм рынков к середине дня подстегнули сообщения Moderna о еще более высокой эффективности вакцины, чем Pfizer и BioNTech неделей ранее.

Несмотря на то, что еще многие месяцы отделяют США и Европу от массового использования вакцины, все же наиболее пессимистичный сценарий пока отходит на задний план: рынки опасались множества неудач уже на этом этапе. Конкуренция среди производителей вакцин питает надежды на более близкое восстановление экономики, что помогает акциям наиболее пострадавших ранее секторов энергетики, авиапроизводителей, туризма и т.п.

Нефть марки Brent вновь вернулась к верхней границе торгового диапазона последних месяцев. Там же оказались американские фондовые индексы. Российский рынок сумел вернуться к максимумам с февраля, достигнув важного уровня около 3100.

В августе от этих уровней российский рынок развернулся вниз. Ранее в феврале от этих уровней происходило сильное первоначальное падение. Прорыв откроет перспективы к быстрому росту выше и быстро увести индекс выше 3200 в область исторических максимумов.

Своя локальная победа нужна и рублю. За счет новостей о вакцине курс доллара к рублю оказался отброшен к поддержке на 76. Уверенное падение под этот рубеж обещает сломить восходящий тренд с июня, отправив доллар прямо на 73 на конец года.

Но это оптимистичный сценарий. Несколько настораживает, как рынки буксуют на вершинах: крупные игроки явно производят ротацию на текущих исторически высоких уровнях, продавая наиболее подросшие активы и все больше обращая внимание на весьма мрачные перспективы экономики и выручки компаний, даже с вакциной.

Все это заставляет с удвоенным вниманием следить за уровнями 76 рублей за доллар, 90 рублей за евро и максимумами фондовых индексов России и США. Фондовый и валютный рынок могут стать глашатаями возвращения жизни к норме. Прорыв на рынках, вероятно, станет первым надежным сигналом, что жизнь уже на пути возвращения к норме, пусть прямо сейчас этого и не видно за окнами.

Неспособность выйти на новый уровень может стать сигналом новой распродажи рынков акций и рубля в ближайшие недели. В этом случае евро по силам вновь превысить 93 рубля, доллару - 80 рублей, а индекс Мосбиржи в этих условиях может быстро сдуться к уровням до недавнего ралли, потеряв более 12% от текущих значений.