Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх призвал депутатов, которые не согласны с новыми нормами Конституции РФ, сложить свои полномочия. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения законопроекта о неприкосновенности экс-президентов, который раскритиковала часть думской оппозиции.

"Я вам предлагаю, не нравится Конституция - закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут", - сказал Минх. Он уточнил, что имеет в виду не ротацию через выборы, а добровольное сложение полномочий.

Представитель главы государства уверен, что федеральные депутаты обязаны соблюдать положения Основного Закона, а если кого-то не устраивают новые нормы - "принимать решение".