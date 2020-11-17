Указ губернатора Новгородской области от 17 ноября 2020 года № 644 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить пункт 5 в редакции:

"5. Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими гражданами.";

1.2. Исключить в пункте 11 слова "работников в возрасте старше 65 лет и";

1.3. Заменить в подпункте 17.1 слова "указанными в пункте 5 указа" на "указанными в пунктах 5, 256 указа";

1.4. Заменить в подпункте 19.5 слова "пунктами 31, 4, 13, 14 указа" на "пунктами 31, 4, 13, 14, 256 указа";

1.5. В пункте 251:

1.5.1. Изложить седьмой абзац в редакции:

"обеспечить временное приостановление проведения диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров на территориях Великого Новгорода, в Валдайском, Боровичском и Старорусском районах, за исключением медицинских осмотров лиц при поступлении на работу, по направлениям призывных комиссий, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) отдельных категорий граждан, указанных в пунктах 14-26 приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, а также медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы;";

1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить надлежащее и своевременное оснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавирусной инфекции и незамедлительное лекарственное обеспечение лиц, получающих помощь в амбулаторных условиях после выявления у них коронавирусной инфекции.";

1.6. Исключить пункт 255;

1.7. Дополнить пунктами 256, 257 следующего содержания:

"256. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также неработающих граждан в возрасте от 60 до 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 18.11.2020 по 13.12.2020, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли (в непосредственной близости от места проживания), аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, педагогическим работникам и работникам организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области, обеспечить направление в Фонд социального страхования Российской Федерации перечней застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, раздельно за периоды с 18 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года, с 02 декабря 2020 года по 13 декабря 2020 года.

257. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области обеспечить неукоснительное выполнение образовательными организациями рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.";

1.8. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1, 2, 4 в редакции:

2. Указ вступает в силу с 18 ноября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







