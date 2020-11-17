Помпео не встретится с Эрдоганом во время своего визита в Турцию

Госсекретарь США Майкл Помпео не сможет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время официального визита в Стамбул по причине изменений в расписании последнего. Об этом заявил журналистам 17 ноября представитель Госдепа США.

По его словам, "график президента Эрдогана изменился, он перестал соответствовать параметрам, которые мы с самого начала разработали для визита госсекретаря".

При этом представитель Госдепа отметил, что американская сторона не считает отмену встречи политическим сигналом. "Не думаю, что турецкое правительство выражает недовольство в связи с тем, что, в конце концов, было вопросом планирования... Мы продолжаем работать с Турцией по вопросам, где у нас имеются разногласия и которые, по нашему мнению, важны для нас и для других", - отметил он.

Помпео прибыл в Стамбул 16 ноября вечером. Никаких встреч с должностными лицами Турецкой республики у него там не запланировано. Зато он встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы обсудить религиозные проблемы в Турции и регионе и свободу вероисповедания в мире, сообщает турецкая газета Hurriyet.

С 13 по 23 ноября Майкл Помпео совершает турне, в ходе которого он уже посетил Францию и сейчас находится в Турции. Далее в его программе Грузия, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Не исключено, что это последнее большое турне Помпео на посту госсекретаря с учетом победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США.