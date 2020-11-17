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17.11.2020 10:27
Рубрика: В мире

Помпео не встретится с Эрдоганом во время своего визита в Турцию

Текст: Константин Волков

Госсекретарь США Майкл Помпео не сможет встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время официального визита в Стамбул по причине изменений в расписании последнего. Об этом заявил журналистам 17 ноября представитель Госдепа США.

По его словам, "график президента Эрдогана изменился, он перестал соответствовать параметрам, которые мы с самого начала разработали для визита госсекретаря".

МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством

При этом представитель Госдепа отметил, что американская сторона не считает отмену встречи политическим сигналом. "Не думаю, что турецкое правительство выражает недовольство в связи с тем, что, в конце концов, было вопросом планирования... Мы продолжаем работать с Турцией по вопросам, где у нас имеются разногласия и которые, по нашему мнению, важны для нас и для других", - отметил он.

Помпео прибыл в Стамбул 16 ноября вечером. Никаких встреч с должностными лицами Турецкой республики у него там не запланировано. Зато он встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы обсудить религиозные проблемы в Турции и регионе и свободу вероисповедания в мире, сообщает турецкая газета Hurriyet.

С 13 по 23 ноября Майкл Помпео совершает турне, в ходе которого он уже посетил Францию и сейчас находится в Турции. Далее в его программе Грузия, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия. Не исключено, что это последнее большое турне Помпео на посту госсекретаря с учетом победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

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