Поправки о верховенстве Конституции прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении пакет президентских законопроектов, которыми закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции на территории РФ.

Владимир Путин по итогам обновления Основного Закона предложил изменения в более 110 законодательных актов РФ. В том числе - в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Законопроектами предлагается закрепить в кодексах и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. А именно - применение положений международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому Основному Закону, не допускается. Акты или их отдельные положения подлежат применению на территории РФ только в истолковании Конституционного суда.

"Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права", - напомнил в связи с принятием пакета законопроектов председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, введение приоритета Конституции над решениями международных организаций и судов позволит защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.

Нормы помогут в ситуациях, когда международный договор интерпретируется таким образом, что возникают политические, экономические и другие споры, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае возникновения таких споров, они будут регулироваться законом о Конституционном Суде (он уже принят).

Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, с принятием соответствующих законов РФ открывает новую страницу в развитии государства. "Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - подчеркнул он. - Это политически очень важно". По его словам, есть ряд норм, которые не приемлемы для РФ и никогда не станут таковыми. В качестве примера, депутат привел международные решения, в которых Крым упоминается не как территория России.