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17.11.2020 13:39
Рубрика: Власть

Поправки о верховенстве Конституции прошли второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении пакет президентских законопроектов, которыми закрепляются дополнительные гарантии верховенства Конституции на территории РФ.
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Владимир Путин по итогам обновления Основного Закона предложил изменения в более 110 законодательных актов РФ. В том числе - в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Конституционный суд получит новые полномочия

Законопроектами предлагается закрепить в кодексах и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. А именно - применение положений международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому Основному Закону, не допускается. Акты или их отдельные положения подлежат применению на территории РФ только в истолковании Конституционного суда.

"Мы видим, как ряд западных стран предпринимает попытки сдержать развитие нашей страны. В том числе, в своих политических интересах они используют инструменты международного права", - напомнил в связи с принятием пакета законопроектов председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, введение приоритета Конституции над решениями международных организаций и судов позволит защитить права и интересы граждан, суверенитет государства.

Нормы помогут в ситуациях, когда международный договор интерпретируется таким образом, что возникают политические, экономические и другие споры, сообщил председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае возникновения таких споров, они будут регулироваться законом о Конституционном Суде (он уже принят).

Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, с принятием соответствующих законов РФ открывает новую страницу в развитии государства. "Мы фактически отменяем полуколониальный принцип верховенства некоторых международных норм над нашей российской Конституцией, - подчеркнул он. - Это политически очень важно". По его словам, есть ряд норм, которые не приемлемы для РФ и никогда не станут таковыми. В качестве примера, депутат привел международные решения, в которых Крым упоминается не как территория России.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

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