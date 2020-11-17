Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах России

Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что чаще всего болеют взрослые. И указали, что более 60,2 миллиона человек (41,2% от численности населения страны) уже сделали прививку от гриппа. Эксперты Роспотребнадзора объяснили необходимость такой ежегодной процедуры. Это связано с постоянной мутацией вирусных штаммов. Соответственно и состав вакцин от гриппа тоже обновляется. Именно поэтому с наступлением осени необходимо обновлять такую защиту.

Добавим, что в этом году объемы вакцинации от гриппа могут охватить 60% населения. Это беспрецедентная цифра, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. И для сравнения привел статистику: в 2019 году прививку от вирусной инфекции сделали 45% россиян.