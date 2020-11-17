Путин предложил странам БРИКС вместе выпускать вакцины от COVID-19

Новости

Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
Путин отметил стабилизацию обстановки в Карабахе 15:11
Лавров удивился призыву США прояснить ситуацию в Карабахе 15:00
ГД упростила правила предоставления инвалидам техсредств реабилитации 14:32
В Совфеде предложили запретить физлицам-иноагентам занимать должности на госслужбе 14:31
Тема коллективной безопасности обсуждалась секретарями совбезов ОДКБ 14:26
Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 13:28
В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19 13:26
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 13:20
Белорусы рассчитывают завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио 13:15
Водитель джипа утонул в Москве-реке 13:10
В Германии роботы-аватары помогают в обучении больных детей 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 15:06
Рубрика: Власть

Путин предложил странам БРИКС вместе выпускать вакцины от COVID-19

Текст: Кира Латухина
На саммите БРИКС президент России призвал объединять усилия по массовому выпуску вакцин от коронавируса.
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

На период российского председательства выпали особые условия, связанные с пандемией. Но сотрудничество в рамках БРИКС развивалось активно по всем ключевым направлениям. Было проведено 130 мероприятий, многие - онлайн, констатировал Владимир Путин.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
"Вектор" в декабре приступит к испытанию вакцины от COVID-19 на детях

"На первый план вышла задача выработки по линии БРИКС коллективных шагов по борьбе с инфекцией, наращиванию взаимодействия эпидемиологических служб, защите жизней и здоровья наших граждан", - сказал президент.

Сама тема сотрудничества в сфере здравоохранения для БРИКС не новая. "В этом смысле мы оказались условно даже в более выигрышной ситуации, чем некоторые другие страны", - сравнил президент. Еще пять лет назад была договоренность о совместной работе по противодействию инфекционным заболеваниям, включая коронавирусы нового типа. Государства БРИКС создали систему раннего предупреждения эпидемий. "Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться", - сказал он.

Удалось оперативно отреагировать и принять конкретные меры в борьбе с пандемией, констатировал Путин. РФПИ заключил соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями Китая и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства российской вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
В РФ начались пострегистрационные испытания вакцины "Эпиваккорона"

"Вакцины есть российские, они работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство, - пояснил Путин. - Это не то чтобы проблема, но тот вопрос, перед решением которого мы стоим". "И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - заявил он.

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса и на подходе третья, объявил Путин. "В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - добавил он. Также важно ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, считает президент. Об этом условились еще два года назад.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество Здоровье Президент Международные организации БРИКС Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно