Путин предложил странам БРИКС вместе выпускать вакцины от COVID-19

На период российского председательства выпали особые условия, связанные с пандемией. Но сотрудничество в рамках БРИКС развивалось активно по всем ключевым направлениям. Было проведено 130 мероприятий, многие - онлайн, констатировал Владимир Путин.

"На первый план вышла задача выработки по линии БРИКС коллективных шагов по борьбе с инфекцией, наращиванию взаимодействия эпидемиологических служб, защите жизней и здоровья наших граждан", - сказал президент.

Сама тема сотрудничества в сфере здравоохранения для БРИКС не новая. "В этом смысле мы оказались условно даже в более выигрышной ситуации, чем некоторые другие страны", - сравнил президент. Еще пять лет назад была договоренность о совместной работе по противодействию инфекционным заболеваниям, включая коронавирусы нового типа. Государства БРИКС создали систему раннего предупреждения эпидемий. "Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться", - сказал он.

Удалось оперативно отреагировать и принять конкретные меры в борьбе с пандемией, констатировал Путин. РФПИ заключил соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник V", а с фармкомпаниями Китая и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства российской вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран.

"Вакцины есть российские, они работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство, - пояснил Путин. - Это не то чтобы проблема, но тот вопрос, перед решением которого мы стоим". "И конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - заявил он.

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса и на подходе третья, объявил Путин. "В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - добавил он. Также важно ускорить формирование центра разработки и исследования вакцин БРИКС, считает президент. Об этом условились еще два года назад.