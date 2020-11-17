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17.11.2020 20:44
Рубрика: Власть

Путин: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем

Текст: Айсель Герейханова
Главное, что в Карабахе удалось остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что это главный результат договоренностей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении.

"Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, - на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - заявил Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Давид Галстян/РИА Новости
Путин рассказал о главной задаче российских миротворцев в Карабахе

Российский лидер также констатировал, что проблема определения статуса Нагорного Карабаха сохраняется.

"Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - сказал Путин.

При этом прекращение боев в Нагорном Карабахе, а также договоренности о разблокировке транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей создают предпосылки для нормализации отношений, уверен российский президент.

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