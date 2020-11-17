Путин: Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем

"Свыше четырех тысяч человек погибли, только по официальным данным, - на самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни, с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - заявил Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Российский лидер также констатировал, что проблема определения статуса Нагорного Карабаха сохраняется.

"Окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - сказал Путин.

При этом прекращение боев в Нагорном Карабахе, а также договоренности о разблокировке транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей создают предпосылки для нормализации отношений, уверен российский президент.