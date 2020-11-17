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17.11.2020 22:50
Рубрика: Происшествия

Цистерны пошли под откос

Авария во Владимирской области перекроила график движения поездов
Текст: Татьяна Ткачева, Элина Труханова, Андрей Чугунов (Владимир - Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Во вторник во Владимирской области введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с ЧП на железной дороге. Как уже сообщала "РГ", на перегоне близ Коврова сошли с рельсов 33 цистерны с мазутом. Пути были разрушены в обоих направлениях. Топливо из цистерн разлилось на 12,5 тысячи квадратных метров. Погиб дорожный мастер Юрий Лебедев - его достали из-под упавшего вагона, но травмы были слишком тяжелы.
На перегоне близ Коврова сошли с рельсов 33 цистерны с мазутом. Пути были разрушены в обоих направлениях. Фото: РИА Новости На перегоне близ Коврова сошли с рельсов 33 цистерны с мазутом. Пути были разрушены в обоих направлениях. Фото: РИА Новости
На перегоне близ Коврова сошли с рельсов 33 цистерны с мазутом. Пути были разрушены в обоих направлениях. Фото: РИА Новости

Власти направили в Камешковский район необходимые силы и средства, чтобы вместе с аварийными службами "РЖД" как можно скорее восстановить движение на участке Владимир - Ковров.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда

Для минимизации экологического ущерба вокруг разлитого топлива устроили земляные борта. Затем из этих резервуаров откачают, где возможно, мазут, а загрязненную почву отправят на переработку. Специалисты "РЖД" отслеживают состояние грунта, воздуха и воды.

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Круг виновных и размер ущерба уточняются.

Авария внесла изменения и в расписание движения на Горьковской железной дороге. Сразу после аварии железнодорожники вернули в Нижний Новгород одну "Ласточку", отменили несколько поездов, предоставив пассажирам возможность продолжить поездку в других составах, организовали доставку пассажиров до незатронутых аварией крупных станций на автобусах, чтобы там можно было опять занять места в поездах. Несколько поездов пустили в объезд через другие станции. Так, 17 ноября пассажирам с билетами на поезд, уходящий из Нижнего в Москву в 13.36, пришлось уехать на 2,5 часа позже в другом составе, а тем, кто собирался отправиться из Москвы в Нижний в 14.00, сделать это удалось только в 15.43 и тоже другим поездом. Конечно, можно было сдать билет, причем железнодорожники гарантировали, что "при отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов".

Являются ли ремонтные работы на путях причиной аварии, выясняет сейчас следствие

Если пассажиров из Нижегородской области, пользующихся электричками, последствия авария практически не затронули (самый дальний электропоезд в этом направлении идет до Гороховца, находящегося гораздо ближе к Нижнему Новгороду, чем место происшествия), то во Владимирской области. пришлось отменить и шесть пригородных поездов. На поезде Владимир - Ковров (и в обратном направлении) можно было доехать только до станции Второво. Однако оперативная реакция "РЖД", по мнению властей города Коврова, помогла избежать больших неудобств.

В Приамурье легковой автомобиль столкнулся с поездом

- Поскольку железнодорожники очень быстро пустили дополнительные автобусы, надеемся, транспортная проблема у нас будет нивелирована, - официально заявила пресс-секретарь администрации Юлия Миронова.

На момент сдачи номера в печать на сайте РЖД появилось сообщение, что "движение поездов по первому пути на перегоне Новки-1 - Тереховицы во Владимирской области восстановлено", по одному из путей на перегоне Новки-1 - Тереховицы уже пустили поезда. После восстановления контактной сети на втором пути можно будет вернуться к обычному графику движения.

Официально

Виновным в сходе вагонов грозит до 5 лет колонии

Уголовное дело по факту схода вагонов с мазутом во Владимирской области было возбуждено через несколько часов после инцидента. "Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельс 33 грузовых железнодорожных вагонов возбуждено дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении.

В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов

В СК уточнили, что по делу допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, а также устанавливается точный размер ущерба. Уже выяснилось, что днем 16 ноября на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. "Следователями оценивается, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее, зафиксирована вся обстановка и механизм проведения ремонтных действий, изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношение к произошедшему", - пояснили в СКР.

Установлены и допрошены очевидцы произошедшего, а также лица, чьи действия могли привести к возникновению аварии. Также изучается состояние самого железнодорожного состава.

Фигурантам расследуемого дела при установлении их вины будет грозить до 5 лет лишения свободы (или принудительные работы на тот же срок).

Подготовил Иван Петров

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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