Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России

Зима, похоже, решила напомнить, что она уже не за горами. Как сообщает Гидрометцентр, к центральным областям приближаются атмосферные фронты глубокого циклона с центром над Баренцевым морем. Поэтому с 19 по 21 ноября в Центральном округе погода испортится, ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных условий.

В ночь на 19 ноября в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской областях, а также в Москве пойдет снег. Местами он будет сильным. Возможно налипание мокрого снега, метель. На поверхностях ожидается образование гололеда, на дорогах появится гололедица из-за отрицательных температур. Ветер будет юго-западным, но довольно сильным - до 12-20 метров секунду. Ветрено будет в четверг и пятницу. К тому же южные ветры осенью и зимой совсем не ласковые.

Во второй половине пятницы и в ночь на субботу в центральных областях снова снег, местами сильный и мокрый. В северной половине ЦФО возможно установление временного снежного покрова высотой 3-10 см. В субботу на дорогах будет скользко, предупреждают синоптики.

Однако в воскресенье должно начаться потепление - температура днем в столице может повыситься до плюс 5 градусов.