В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин

Руководитель научной школы по магнитоэлектронике, профессор кафедры прикладной физики Тверского госуниверситета Ростислав Гречишкин скончался на 80-м году жизни.

Как сообщили в пресс-службе ТвГУ, один из старейших преподавателей физико-технического факультета умер 14 ноября 2020 года. В некрологе отмечается, что Гречишкин был прекрасным педагогом и замечательным душевным человеком.

"Факультет выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного и надолго сохранит благодарную память о Ростиславе Михайловиче", - говорится в сообщении.

Гречишкин родился в 1941 году в Харбине, с 1955-го жил в СССР. Окончил Уральский университет. Без малого полвека проработал в университете в Твери. Подготовил 150 научных трудов и шесть кандидатов наук.

Научная школа Ростислава Гречишкина занималась разработкой новых магнитных материалов и магнитоэлектронных устройств. Эти исследования известны в России и за рубежом.