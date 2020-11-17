Владимирский губернатор госпитализирован с COVID-19

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин доставлен в больницу с коронавирусом. О том, что у него положительный результат теста на COVID-19, глава региона сообщил 13 ноября.

- Губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации. Более подробная информация не подлежит распространению, - рассказала 17 ноября его пресс-секретарь Ольга Петрова.

По ее словам, информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности.

В администрации Владимирской области подчеркнули, что губернатор остается на связи с коллегами и важнейшие рабочие вопросы продолжает держать под личным контролем.