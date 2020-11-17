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17.11.2020 03:45
Рубрика: Власть

Губернатор ЕАО вылечился от коронавируса

Текст: Артем Красиков

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся на работу после изоляции.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
Губернатор ЕАО заразился коронавирусом

Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава уже поручил обеспечить 20-процентный резерв коек для больных COVID-19 и при дефиците машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти.

В ЕАО продолжают действовать ограничения: кафе и рестораны могут работать только до 23 часов. Запрещены массовые, зрелищные и спортивные мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Всего в области выявлено 2556 случаев COVID-19. 1407 пациентов выздоровели, 44 скончались.

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