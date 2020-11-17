На Камчатке ликвидируют Козельский полигон ядохимикатов

На Камчатке будет ликвидирован Козельский полигон ядохимикатов. Решение подтвердила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам реализации экологических проектов и развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в крае, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Принципиальное решение принято. Предварительная заявка на финансирование в объеме 360 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ уже направлена. Сейчас ждем подтверждения со стороны специализированных подразделений министерства обороны и Росатома, которые уполномочены для ликвидации таких особо опасных объектов", - отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Сейчас на полигоне проводят ряд исследований войска радиационной, химической и биологической защиты. Они должны выяснить, какие пестициды находятся в этом захоронении. Кроме того, специалисты возьмут пробы, чтобы удостовериться, что с полигона не было утечек. По результатам исследований в дальнейшем будет принято решение об участии этих подразделений в ликвидации полигона.

Как писала "РГ", сегодня к работе должны подключиться ученые Института вулканологи и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, они проведут геофизические исследования, которые нужны для определения точных внутренних границ полигона, глубины и структуры захоронений, точной информации о которой нет.

"Предприятие, которое вело сбор информации, обанкротилось. Мы исследовали все архивы, которые есть в Камчатском крае, и в ряде документов данные разнятся. Более того, мы понимаем, что в это захоронение пестициды закладывались на протяжении многих лет. Предположительно, под землей там находится сооружение, сделанное из бетона, глины, металла. Вся эта информация есть в отдельных протоколах, но общее количество веществ мы сейчас установить не можем", - объяснил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.