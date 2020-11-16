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16.11.2020 03:48
Рубрика: Общество

На Камчатке проверят состояние Козельского полигона ядохимикатов

Текст: Анна Бондаренко

Во вторник ученые Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН приступят к геофизическим исследованиям структуры Козельского полигона ядохимикатов, сообщила пресс-служба института.

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
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"Ядохимикаты на Козельском полигоне частично захоронены в бетонных бункерах, частично в траншеях с гидроизоляцией, в плотно закрытой таре и так далее. Здесь будут проведены геофизические работы, для того чтобы определить точные внутренние границы полигона, глубину и структуру захоронений. Эта информация необходима для работ по его ликвидации, если будет принято решение об изъятии ядохимикатов и их отправке с Камчатки в специально оборудованные места постоянного хранения", - пояснил директор института Алексей Озеров.

Захоронение сельскохозяйственных ядохимикатов и пестицидов происходило на полигоне с 1979 по 1982 годы, а в 2010 году могильник законсервировали. По словам Озерова, полигон был рассчитан на 20-25 лет, так что отсутствие признаков утечек по прошествии 40 лет можно считать "большой удачей".

"Учитывая, что это 9-бальная сейсмическая зона, учитывая климатические особенности Камчатки, покров полигона и его хранилища попадают под непрерывное разрушающее воздействие. А в случае любой утечки захороненные на территории полигона ядохимикаты сразу попадут в Авачинский залив", - сказал ученый, подчеркнув, что полигон не заброшен, и все время находился под контролем.

Напомним, когда на берег Халактырского пляжа вынесло мертвых морских обитателей, а серфингисты пожаловались на ожоги глаз, появилась версия, что причиной экологического ЧП стал как раз Козельский полигон, ядохимикаты откуда попали в море. Сотрудники ИВиС ДВО РАН проверили воду в реках Мутнушка, Мутная и Налычева, протекающих в районе полигона. Лабораторные исследования показали, что она соответствует ГОСТу "вода питьевая".

"Пробы воды и грунта отбирали также специалисты ДВФУ, СКР, Роспотребнадзора и других ведомств. Никаких отклонений от нормы в анализах не выявлено", - напомнил Алексей Озеров.

Кстати

Камчатка станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны. Проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с региональным правительством.

"Естественные изменения в Мировом океане спровоцировали гибель гидробионтов. Разумеется, в первую очередь мы отрабатывали другие версии, связанные с деятельностью человека, но ученые настаивают, что происшествие нетехногенное. Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований - важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект "Экология", - сказала зампред правительства РФ Виктория Абраменко.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Экологическое ЧП на Камчатке

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