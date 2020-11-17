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17.11.2020 16:49
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске под домашним арестом умер директор "Водоканала"

Текст: Артем Красиков

В Хабаровске умер директор МУП "Водоканал" Владимир Стеблевский, который находился под домашним арестом, сообщается на сайте предприятия.

Начальника отдела хабаровского "Водоканала" осудили за взятки

Уголовное дело в отношении Стеблевского завели в марте 2017 года. Его обвиняли в растрате, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации денег. Преступления, по версии следствия, были совершены им вместе с несколькими подчиненными при строительстве Тунгусского водозабора.

Например, по завышенной цене у местного предпринимателя и иностранной компании "Водоканал" закупил насосное оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения. Разницу между реальной и завышенной стоимостью участники сговора поделили между собой. Также они растратили более 144 миллионов рублей на покупке электротехнического оборудования для водозабора.

Общий ущерб, причиненный обвиняемыми городскому бюджету, составляет около полумиллиарда рублей.

Бывшего замдиректора предприятия уже осудили и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на 3,4 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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