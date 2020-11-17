Министр внутренних дел России представил лучшего участкового

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ему статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и почетную грамоту. Ну и конечно же - главный приз: автомобиль "УАЗ Патриот", предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что служба участковых уполномоченных полиции занимает важнейшее место в системе органов внутренних дел.

- Представить жизнь любого населенного пункта без участковых невозможно. Они раскрывают преступления, ведут профилактическую работу, обеспечивают безопасность жителей на вверенных территориях. Человек, избравший такую профессию, должен быть максимально объективным, иметь терпение, обладать способностью выслушать и прийти на помощь, - рассказал министр.

Основное направление деятельности участковых уполномоченных - охрана общественного порядка на обслуживаемой территории.

Известно, что участковые рассматривают почти 40% обращений, каждое четвертое раскрытое преступление - тоже их заслуга. Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере.

По словам министра, разработана концепция развития этой службы на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава.

Глава МВД России поблагодарил всех участковых за вклад в укрепление правопорядка, ежедневную напряженную работу, ответственное отношение к делу и пожелал им новых успехов в службе, умения находить правильное решение в любой ситуации, благополучия и понимания со стороны родных и близких.

Второе место в конкурсе занял участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Аргун Чеченской Республики майор полиции Аюб-Хан Хазбулатов. Третьим стал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Буденновскому району Ставропольского края капитан полиции Гашим Ахмедов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Победителю и призерам конкурса досрочно присвоены очередные специальные звания.