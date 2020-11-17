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17.11.2020 16:44
Рубрика: Власть

Министр внутренних дел России представил лучшего участкового

Текст: Михаил Фалалеев
Как предполагалось еще неделю назад, по результатам финального голосования, которое проходило на официальном сайте KP.RU, титул "Народный участковый" в этом году завоевал старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку Кемеровской области старший лейтенант полиции Александр Тупиков.
Фото: 42.мвд.рф Фото: 42.мвд.рф
Фото: 42.мвд.рф

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил ему статуэтку, нагрудный знак победителя конкурса и почетную грамоту. Ну и конечно же - главный приз: автомобиль "УАЗ Патриот", предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Колокольцев подчеркнул, что служба участковых уполномоченных полиции занимает важнейшее место в системе органов внутренних дел.

- Представить жизнь любого населенного пункта без участковых невозможно. Они раскрывают преступления, ведут профилактическую работу, обеспечивают безопасность жителей на вверенных территориях. Человек, избравший такую профессию, должен быть максимально объективным, иметь терпение, обладать способностью выслушать и прийти на помощь, - рассказал министр.

Основное направление деятельности участковых уполномоченных - охрана общественного порядка на обслуживаемой территории.

Известно, что участковые рассматривают почти 40% обращений, каждое четвертое раскрытое преступление - тоже их заслуга. Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере.

По словам министра, разработана концепция развития этой службы на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава.

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Глава МВД России поблагодарил всех участковых за вклад в укрепление правопорядка, ежедневную напряженную работу, ответственное отношение к делу и пожелал им новых успехов в службе, умения находить правильное решение в любой ситуации, благополучия и понимания со стороны родных и близких.

Второе место в конкурсе занял участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по городу Аргун Чеченской Республики майор полиции Аюб-Хан Хазбулатов. Третьим стал участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Буденновскому району Ставропольского края капитан полиции Гашим Ахмедов. Они награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Победителю и призерам конкурса досрочно присвоены очередные специальные звания.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СФО Кемеровская область СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край

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