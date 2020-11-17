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17.11.2020 11:50

Транснефть - Западная Сибирь подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершен комплексный внешний аудит систем энергетического, экологического менеджмента и управления охраной труда. В ходе проверки аудиторы посетили ряд производственных объектов предприятия.

Аудиторы отметили высокую эффективность производственной деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" по направлениям рационального природопользования, охраны труда и энергосбережения.

В числе сильных сторон системы экологического менеджмента специалисты назвали внедрение передовых природоохранных технологий. Так, в конце прошлого года АО "Транснефть - Западная Сибирь" в числе первых дочерних предприятий системы "Транснефть" ввело в эксплуатацию современную станцию биологической очистки сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Сокур". Использование специальных биочипов позволило максимально повысить качество очистки воды. Кроме того, предприятие поддерживает развитие природных заказников и памятников, участвует в поддержании биоразноообразия рек Западной и Восточной Сибири.

Среди положительных практик системы энергетического менеджмента проверяющие отметили эффективную интеграцию СЭнМ с другими действующими на предприятии системами менеджмента. Так, на производственных объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" при модернизации тепловых сетей применяются современные изоляционные материалы, использование которых позволяет не только снизить затраты на тепловую энергию, но и уменьшает парниковые выбросы в атмосферу за счет минимизации теплообмена с окружающей средой. Такой синергетический подход позволил предприятию подтвердить соответствие действующей СЭнМ новому международному стандарту ISO 50001:2018.

В ходе анализа системы управления охраной труда (СУОТ) аудиторы также отметили высокие достижения предприятия. На протяжении нескольких лет АО "Транснефть - Западная Сибирь" традиционно становится победителем регионального конкурса "Лучший работодатель Омской области" в номинации "Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере". Для создания безопасных условий труда на производстве проводится оценка профессиональных рисков, модернизируются объекты, работники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. Важными направлениями в системе управления охраной труда является также планомерное внедрение информационных программ, дистанционных методик обучения и проверки знаний, автоматизация производственных процессов.

По итогам аудита специалисты сертифицирующей организации подтвердили соответствие систем управления акционерного общества международным стандартам - ISO 14001:2015, в том числе новым ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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