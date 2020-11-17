Омские ученые запатентовали лук. Благодаря модернизации он стал компактнее и легче. Но при этом возросли его мощность и точность попадания в цель. Усовершенствованную модель можно применять и в спорте, и на охоте.

Научная работа выполнена в тандеме политехнической и спортивной науки. Первому идея усовершенствовать лук пришла в голову Александру Болштянскому, который является не только профессором ОмГТУ, но и заядлым охотником.

- Пострелять, в том числе из лука, я любил еще в детстве, как и многие мальчишки. Повзрослев, увлекся охотой. Но со временем стал разочаровываться в огнестрельном оружии. Особенно - в нарезном, - говорит Александр Болштянский. - Считаю, что применять его в охоте неспортивно. Если на выстрел из гладкоствольного ружья животное еще может среагировать, услышав щелчок, то пуля, выпущенная из винтовки или карабина с оптическим прицелом с расстояния 400 метров, не дает ему никакого шанса спастись. Зверь не видит и не слышит стрелка. Мой брат, работающий на Крайнем Севере, рассказывал, что местные охотники-медвежатники считают позором брать медведя огнестрелом. Рогатина, топор, нож - вот инструмент настоящего медвежатника! Я с этим полностью согласен, поэтому перешел на метательное оружие.

Между тем стрельба из лука - дело довольно непростое. У промаха - немало объективных причин. Это и тяжесть лука, и то, что максимальная сила действует на стрелу в начале пуска, вызывая инерцию, заставляя ее колебаться. В результате каждая из десяти выпущенных стрел полетит по-разному. Ученые стали думать, как это исправить.

- Нам удалось улучшить модель, на 20 сантиметров уменьшив габариты лука, добавив ему мощности, - поясняет Александр Болштянский. - Компактность достигается и за счет конструкции плеч лука, концы которых сначала находятся в сложенном состоянии, а при натяжении тетивы распрямляются. А устройство рычагов дает возможность развить силу, когда стрела уже начала движение. Это позволяет не только повысить мощность выстрела, но и добавить ему точности.

Получит ли инновация спортивную жизнь, сказать пока сложно. В ближайших планах омичей - издать пособие "Механика и изготовление лука своими силами". А там - видно будет. По словам ученых, мировой рынок луков и арбалетов составляет около одного миллиарда долларов в год.

Кстати

С луком возможно будет охотиться даже на медведя. Не смейтесь - такие проекты сейчас выносятся на общественное обсуждение в некоторых регионах. Скептиков много, особенно среди охотников-ветеранов. Но с юридической точки зрения на охоте лук и арбалет в нашей стране легализованы. В августе 2019 года в Закон "Об оружии" были внесены поправки, изменяющие юридический статус луков и арбалетов. Через 180 дней они вступили в силу, т.е. с января луки мощнее 27 кгс (арбалеты - от 43 и выше) стали легитимным на охоте "метательным стрелковым оружием". Приобрести их можно при наличии разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия (не более пяти единиц на руки). В двухнедельный срок покупку надо зарегистрировать. Хранить - в сейфах. Охотиться - в сезон, на разрешенных животных, с получением разрешения на охоту от региональных властей. А можно ли подстрелить бобра, скажем, из слабого лука (натяжение менее упомянутых 27 кгс)? Конечно, но если у вас не окажется охотбилета, разрешения на добычу биоресурсов и путевки - вы браконьер. Со всеми вытекающими.

Подготовил Игорь Елков