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17.11.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Курорт "Мамисон" в Северной Осетии построят к 2023 году

Текст: Юрий Гень
В Северной Осетии горнолыжный курорт "Мамисон" планируется полностью построить к 2023 году. Об этом сообщил первый заместить министра экономического развития РФ Михаил Бабич, передает ТАСС.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- В Республике Северная Осетия - Алания в 2021-2023 годах будет построен совершенно уникальный горнолыжный курорт "Мамисон", - заявил Бабич. - Уникальность курорта заключается в редком сочетании природно-климатических факторов: низкая лесистость склонов, позволяющая создать обширную зону катания, наличие ледника Зарамаг, обеспечивающего возможность круглогодичного катания. А также наличие источников минеральной воды, что позволяет рассматривать курорт не только в качестве горнолыжного, но и в качестве бальнеологического. На цели развития курорта "Мамисон" в бюджете запланировано 7,4 миллиарда рублей.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
На Северном Кавказе появятся новые горнолыжные трассы

Известно, что правительство страны уже дало поручение Минэкономразвития РФ и Ростуризму совместно с руководством Республики Северная Осетия - Алания в кратчайшие сроки определить график строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В прошлом году уже подготовили документацию, так что сейчас можно приступать к работе.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что утвержден список частных якорных инвесторов, которые готовы потратить на возведение гостиниц на курорте около 10 миллиардов рублей собственных средств.

Это уже вторая попытка построить "Мамисон": в 2016 году проект закрыли. Тогда на "Мамисоне" построили большую часть автодороги - до Нижнего Зарамага (готовность составляла 74 процента), электроподстанцию и две высоковольтные ЛЭП длиной 23 километра (готовность 89 процентов); водозабор и водопровод (готовность 100 процентов). Была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) площадью 40 тысяч гектаров, проведены межевание территории и ее предпроект-ная подготовка. Тем не менее, в 2016 году работы заморозили.

Но в 2019 году глава Северной Осетии выступил с инициативой завершения масштабного проекта. Его поддержали в правительстве России. Было принято решение создать в республике особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Мамисон" и подписано соответствующее постановление Кабмина РФ.

Сейчас концепция горнолыжного курорта предполагает прием около 5700 человек, из них 2200 - это гости, которые приезжают отдохнуть на один день и не остаются ночевать. Еще 3500 туристов могут разместиться в отелях на территории гостиничной деревни "Калак".

По оценкам независимых экспертов, "Мамисон" действительно обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха в стране. Он расположен всего в 95 километрах от Владикавказа. Когда курорт заработает в полную силу, туристы получат в свое распоряжение горнолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот более двух тысяч метров.

Также, по словам Михаила Бабича, в ближайшие три года будет завершено строительство и еще одного крупного курорта на Северном Кавказе - "Ведучи" в Чечне.

Фото: iStock
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- Туризм - и в том числе горнолыжный - мы относим к приоритетам развития Северного Кавказа, - сказал первый заместить министра экономического развития РФ. - А значит, и проект "Ведучи" может стать одной из заметных точек роста для Чеченской Республики. Я видел республику и в первую войну, и во вторую, и сразу после войны. И мне есть с чем сравнить. За эти годы в республике проделана большая работа по восстановлению экономики, социальной сферы, повышению уровня безопасности, а следовательно, и созданию возможностей для реализации крупных проектов.

Все проблемы по развитию курорта "Ведучи" пока не решены, подчеркнул Бабич.

- Но и решить их сразу невозможно, - сказал он. -  Поедут ли в "Ведучи" сразу туристы со всей страны? Скорее всего, это будет не быстрый процесс. Но положительная динамика очевидна, и она должна быть поддержана на государственном уровне.

В регионах Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия СКФО Чеченская Республика Cеверокавказский туркластер

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