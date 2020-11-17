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17.11.2020 11:34
Рубрика: Происшествия

В Дербенте ливни разрушили часть древней крепости Нарын-Кала

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Фото: Официальный сайт городского округа Дербент Фото: Официальный сайт городского округа Дербент
Фото: Официальный сайт городского округа Дербент

В результате продолжительных дождей в Дербенте разрушилась часть южной стены крепости Нарын-кала, рядом с воротами Орта-Капы, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города. По счастливой случайности, пострадавших в результате ЧП нет.

По словам исполняющего обязанности главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова, мэрия несколько лет обращается во все инстанции с просьбой провести реконструкционные работы на аварийной стене крепости Нарын-кала. По закону мэрия города привести в порядок стену не может, так как крепость является объектом культурного наследия ЮНЕСКО и охраняется государством.

Фото: Анна Юркова/РГ
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"Трещины части южной стены крепости Нарын-кала появились сразу после реставрации, которая была проведена в преддверии празднования юбилея Дербента в 2015 году. После обследования было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в органы надзора Министерства культуры РФ. На сегодняшний день все соответствующие органы проинформированы, принимаются оперативные меры по выделению финансовых средств на восстановительные работы стены", - рассказал директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

Напомним, что 16 ноября в Дагестане из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошли массовые отключения электроэнергии. Без света остались более ста тысяч человек.

К вечеру энергетикам удалось практически полностью восстановить энергоснабжение.

Как сообщает МЧС Дагестана, сегодня из-за непогоды два района - Дербентский и Кизлярский, республики и частично Махачкала вновь остались без света. Число остающихся без электроснабжения потребителей составляет более 17 тысяч человек.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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