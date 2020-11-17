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17.11.2020 09:28
Рубрика: Общество

Названы самые суеверные города России

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители Вологды, Иванова и Брянска оказались самыми суеверными в стране. К такому выводу пришли специалисты исследовательского агентства "Zoom market" после телефонного опроса более чем трех тысяч респондентов со всей страны.

Четвертое место в рейтинге занял Омск, пятое - Краснодар, шестое - Оренбург, седьмое - Пермь, восьмое - Белогород, 9 - Тамбов. Замыкает десятку самых суеверных городов Челябинск.

Фото: iStock
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Москва оказалась на 21 месте, а Петербург - на 24.

В целом 32 процента респондентов сообщили социологам, что считают себя суеверными. 24 процента опрошенных готовы, когда озвучивают какие-то важные планы, постучать по дереву. Через левое плечо при случае плюют 19 процентов респондентов. Обращают внимание на черную кошку, которая перебежала через дорогу, 14 процентов участников опроса, а на дорожку перед долгим путешествием присаживаются 11 процентов респондентов.

Практики посмотреться в зеркало, когда возвращаешься домой, придерживаются 8 процентов участников опроса.

Есть и менее популярные приметы. Так, скрещивают пальцы на удачу 4 процента респондентов, не свистят дома - 3 процента, столько же очень боятся просыпать соль. А мусор по вечерам не выносят два процента участников опроса.

По одному проценту респондентов признались, что не зашивают на себе одежду и не надевают одежду наизнанку, причем, не из соображений удобства, а потому что есть такая примета.

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