Названы самые суеверные города России

Жители Вологды, Иванова и Брянска оказались самыми суеверными в стране. К такому выводу пришли специалисты исследовательского агентства "Zoom market" после телефонного опроса более чем трех тысяч респондентов со всей страны.

Четвертое место в рейтинге занял Омск, пятое - Краснодар, шестое - Оренбург, седьмое - Пермь, восьмое - Белогород, 9 - Тамбов. Замыкает десятку самых суеверных городов Челябинск.

Москва оказалась на 21 месте, а Петербург - на 24.

В целом 32 процента респондентов сообщили социологам, что считают себя суеверными. 24 процента опрошенных готовы, когда озвучивают какие-то важные планы, постучать по дереву. Через левое плечо при случае плюют 19 процентов респондентов. Обращают внимание на черную кошку, которая перебежала через дорогу, 14 процентов участников опроса, а на дорожку перед долгим путешествием присаживаются 11 процентов респондентов.

Практики посмотреться в зеркало, когда возвращаешься домой, придерживаются 8 процентов участников опроса.

Есть и менее популярные приметы. Так, скрещивают пальцы на удачу 4 процента респондентов, не свистят дома - 3 процента, столько же очень боятся просыпать соль. А мусор по вечерам не выносят два процента участников опроса.

По одному проценту респондентов признались, что не зашивают на себе одежду и не надевают одежду наизнанку, причем, не из соображений удобства, а потому что есть такая примета.