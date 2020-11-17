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17.11.2020 20:17
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Видео с места происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей, обнародовала пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

ЧП произошло в поселке Холмогоровка под Зеленоградском. 79-летний участник общественных слушаний, которые проводились в поселке по вопросу внесения изменений в районный генплан, сел в свой автомобиль Kia и врезался в толпу людей, которые тоже участвовали в слушаниях.

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Очевидцы происшествия разбили стекла в машине виновника ДТП. По данным полиции, пожилой водитель перепутал педали газа и тормоза.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, по уточненным данным, пострадали восемь человек, всем своевременно оказана медицинская помощь. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшедшего.

Доследственную проверку инцидента организовало региональное управление Следственного комитета, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи-криминалисты ведут детальный осмотр места происшествия, тщательно фиксируется обстановка. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ее ход контролируется лично руководителем регионального управления СК России Дмитрием Бочаровым. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Калининградской области.

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