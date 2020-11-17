Доктор Мясников объяснил причины отмены повторного теста на COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников оценил решение о выписке выздоровевших после коронавируса пациентов без повторного тестирования.

В своем Telegram-канале он рассказал об исследованиях, которые показывают, что наибольший риск заражения COVID-19 имеется за два дня до проявления симптомов. При этом максимальный риск фиксируется в первые сутки их появления. Именно в этот период происходит активное размножения вируса в носоглотке заболевшего человека. А уже в следующие 5-6 дней опасность для окружающих снижается. По истечении же этого времени риск заразиться Александр Мясников оценивает как крайне малый.

Он отмечает, что, по данным 28 исследований, ПЦР-тест остается положительным в среднем 18 дней. Однако примерно в 20 процентах случаев этот тест может показывать положительные результаты несколько месяцев. При этом переболевшие люди не являются источниками инфекции.

"Именно поэтому ВОЗ отказалось от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину. Берут с большим запасом: не менее 10 дней от начала симптомов, плюс три дня после их исчезновения", - поясняет Александр Мясников.

Ранее сообщалось, что по постановлению Роспотребнадзора теперь можно выписывать из больницы пациентов, переболевших коронавирусом, после одного отрицательного теста на COVID-19, а не двух.