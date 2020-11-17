В Астраханской области в реке нашли тело пропавшего ученого

В реке Камардан недалеко от села Алтынжар Володарского района Астраханской области обнаружено тело пропавшего в октябре 27-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, по предварительной версии, молодой человек ночью выпал за борт исследовательского судна, на котором работал, и утонул.

О происшествии сообщил напарник ученого, который обнаружил исчезновение коллеги.

По данному факту проводится проверка.

Ранее "РГ" писала о пропавшем ученом Геннадии Колосюке. 67-летний ведущий специалист Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии был найден мертвым на каспийском взморье.