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17.11.2020 09:40
Рубрика: Общество

В Крым прибыл "Поезд Победы"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В ночь с 16 на 17 ноября, проследовав под арками Крымского моста, на железнодорожный вокзал города-героя Керчь прибыл "Поезд Победы", который в октябре отправился с Белорусского вокзала Москвы.
"Поезд Победы" на Крымском мосту. Фото: Телеканал "Крым 24" "Поезд Победы" на Крымском мосту. Фото: Телеканал "Крым 24"
"Поезд Победы" на Крымском мосту. Фото: Телеканал "Крым 24"

По словам руководителя керченского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Александры Воробьевой, на протяжении двух ближайших дней для 300 керчан по ранее сформированным спискам волонтеры проведут экскурсию по размещенной внутри состава инсталляции.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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- В основном это будут школьники и студенты, - пояснила общественница и добавила, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в каждой экскурсионной группе будет не более пяти человек.

"Поезд Победы" - единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. В экспозиции задействованы 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов. Выставка призвана погрузить посетителя в реалии военного времени. По замыслу ее авторов, зритель сможет пройти долгую дорогу войны, которая начинается с теплой весны 1941 года и заканчивается победным маем 1945-го.

Проект "Поезд Победы" проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Маршрут движения состава разделен на две части. Первая часть пройдет по линии фронта через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу, Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск. Завершится маршрут в Волгограде.

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Вторая часть путешествия победного поезда после небольшого технического обслуживания пройдет по транссибирской магистрали на Дальний Восток. Там "Поезд Победы" будет останавливаться как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Ожидается, что назад в Москву состав вернется в начале 2021 года.

Напомним, в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, проводившейся с 31 октября по 11 декабря 1943 года, советским войскам удалось оттянуть с перекопского направления значительные силы гитлеровцев и сорвать их намерение нанести контрудар по наступающим войскам 4-го Украинского фронта. Захваченный Керченский плацдарм затем использовали при освобождении Крыма.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым 75 лет Великой Победы

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