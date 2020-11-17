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17.11.2020 16:42
Рубрика: Власть

В Крыму назвали блефом арест Украиной российских самолетов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Виртуальный арест украинским судом очередной партии российских самолетов за полеты в Крым - акт беспомощности, который никак не повлияет на транспортное сообщение с полуостровом. Об этом "РГ" заявил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

- Украина чудит как всегда, к сожалению, - считает Юрий Гемпель. - Но ни для России, ни для Крыма не будет никаких последствий от этих чудачеств. Украинские политики пытаются сделать все, чтобы европейские страны не забывали о "крымской проблеме". Вот и "арест" самолетов - не более чем попытка привлечь внимание к ней, хотя никакой проблемы не существует, потому что Крым вернулся в РФ по волеизъявлению самих крымчан.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Как считает Гемпель, фактически арестовать российские воздушные суда Украина не могла и не сможет.

- Реально Украина ничего не может, - полагает депутат. - Ни арестовать самолеты, ни запретить нам летать, ездить на полуостров и так далее. На сегодняшний день это просто блеф очередной.

Ранее украинский суд по иску виртуальной прокуратуры Автономной Республики Крым арестовал 44 самолета российских авиакомпаний за полеты в Крым. Решение принято за нарушение порядка въезда и выезда "оккупированный полуостров" и правил международных полетов. Всего, уточнили в так называемой прокуратуре АРК, Украина уже арестовала за полеты в Крым 109 самолетов. Решение об аресте 65 из них принято судом в сентябре 2020-го, но это никак не повлияло на активность российских авиакомпаний в небе над Крымом.

Напомним, с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом "в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения". Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено с 25 октября по инициативе Украины. Власти соседнего государства наложили санкции на 25 российских авиакомпаний, летавшие, в частности, в российский Крым.

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Условием возобновления авиасообщения Украина не раз называла прекращение полетов в Крым, но авиаблокада полуострова провалилась. Пассажиропоток в Крым ежегодно растет, и только 2020 год стал исключением из-за пандемии коронавируса. С 2015 года аэропорт Симферополь ежегодно обслуживает более пяти миллионов пассажиров (в 2019 году - 5,14 миллиона человек) и летом обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов. С начала 2019 аэрогавань обслужила уже более четырех миллионов пассажиров.

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