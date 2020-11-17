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17.11.2020 15:33
Рубрика: Экономика

Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани планируется вернуть курортный сбор с 1 января следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руппеля.

Фото: iStock
На курортах Кубани появились зимние пляжи

По его словам, сейчас в Краснодарском крае наблюдается серьезное восстановление загрузки отелей - она доходит до 90 процентов.

Как ранее сообщала "РГ", с 1 июня 2020 года из-за пандемии на Кубани обнулили курортный сбор.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбора на этой территории составлял 10 рублей в сутки. От него были освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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