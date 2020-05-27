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27.05.2020 12:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани обнулили курортный сбор до конца 2020 года

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани ввели нулевую ставку на курортный сбор до конца этого года. Соответствующий законопроект приняли сегодня на своей сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСК.

Фото: iStock
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Таким образом, размер курортного сбора с 1 июня 2020 по 31 декабря 2020 составит 0 рублей.

С заявлением об отмене курортного сбора до 1 января 2021 года 12 мая на совещании оперативного штаба выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ранее об этом во время пресс-конференции заявила глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбора на этой территории составляет 10 рублей в сутки. От него освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

Как уже сообщалось, за год участия в эксперименте в краевой бюджет поступило около 200 миллионов рублей.

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