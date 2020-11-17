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17.11.2020 19:11
Рубрика: Общество

На Урале прокуратура оспорила решение не направлять "скорые" на обмороки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратура Челябинской области признала незаконным решение минздрава региона о передаче части вызовов скорой в поликлиники и "неотложку" по месту жительства пациентов. Представление прокуратуры принято и находится в работе, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщала "РГ", ранее большой общественный резонанс вызвало решение челябинского минздрава не направлять скорые по вызовам с не представляющими угрозы жизни симптомами, к которым в ведомстве отнесли боли в желудке, рвоту и другие признаки пищевых отравлений, тахикардию, обмороки, затрудненное дыхание при бронхите и пневмонии, боли в грудной клетке без указания на острую патологию, а также контакты по COVID-19 и подозрения на него.

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По поводу несогласия с таким решением в прокуратуру поступило несколько обращений от челябинцев, была инициирована проверка, которая признала рекомендации челябинского минздрава противоречащими Порядку оказания скорой медицинской помощи, регламентированному приказом Минздрава РФ от 26.06.2013 №388н.

Соответственно информационное письмо "о передаче части вызовов скорой в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам "обморок", "задыхается", также представляющим угрозу жизни и здоровья", признано неправомерным. О чем в адрес министра здравоохранения региона внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

- В конце сентября начале октября в связи с сезонным ростом гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции резко увеличилось количество вызовов скорой помощи, - пояснили в свою очередь пресс-службе минздрава. - В период огромной нагрузки на бригады скорой помощи предпринимались различные меры повышения эффективности работы медиков.

За прошедший месяц скорая была усилена не только технически - дополнительными автомобилями, но и привлеченными молодыми кадрами. Неотложная помощь в Челябинской области переведена на круглосуточный режим работы. Также машины для усиления работы амбулаторного звена предоставила одна из компаний-агрегаторов такси. Ещё 10 автомобилей были подарены благотворителем. А до конца года ожидается дополнительное поступление автомобилей класса В для их распределения по медучреждениям.

- Все предпринятые меры, безусловно, разгрузили скорую помощь, а также помогли существенно сократить время ожидания врача, - отметили в минздраве. - Впрочем, предписание прокуратуры принято и находится в работе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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