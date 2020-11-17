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17.11.2020 16:55
Рубрика: Происшествия

В Челябинске нашли тело второго погибшего при пожаре на производстве окон

Текст: Юлия Мякишева

После локализации пожара в цехе по производству пластиковых окон на Демидовской в Челябинске нашли тело второго погибшего рабочего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В Челябинской области при пожаре погибли четыре человека

Пресс-служба ведомства сообщает, что по факту ЧП организована проверка соблюдение на предприятии правил техники безопасности и охраны труда. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о гибели одного рабочего, а также о нескольких пострадавших. По данным агентства, помощь врачей понадобилась четверым сотрудникам: двое пострадавших с ожогами и переломами находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, еще один мужчина получил ожоги лица и закрытую черепно-мозговую травму, также госпитализирован, четвертый - отказался от госпитализации, у него диагностирован ушиб бедра.

Напомним, информация о пожаре поступила в 15:20, в 16:34 пожар локализовали. Площадь горения составила 300 квадратных метров. Следователи проводят доследственную проверку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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