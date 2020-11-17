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17.11.2020 18:00
Рубрика: Культура

Прелюдия Шостаковича для аккордеона

За что зрители ценят дуэт аккордеонистов братьев Шаравьевых
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 260(8314)
Никите Шаравьеву - 28 лет, его брату Даниле - 26. А популярному дуэту аккордеонистов Шаравьевых - двадцать. Это коллектив со сложившимися традициями, репертуаром и профессиональным признанием: в 2020 году дуэт стал лауреатом премии губернатора Свердловской области "За выдающиеся достижения в области литературы и искусства".
Дуэт братьев Шаравьевых отмечен премией губернатора Свердловской области. Фото: Татьяна Андреева/РГ Дуэт братьев Шаравьевых отмечен премией губернатора Свердловской области. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дуэт братьев Шаравьевых отмечен премией губернатора Свердловской области. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Данил и Никита удостоены награды за цикл абонементных концертов "Мир аккордеона" в екатеринбургском Доме музыки. Интересные транскрипции любимых слушателями произведений звучат в блистательном исполнении музыкантов, которые, несмотря на свою молодость, уже зарекомендовали себя безусловными мастерами.

- Мы хотим продемонстрировать возможности аккордеона, поэтому исполняем сочинения и восемнадцатого, и двадцать первого века, для самых разных инструментов, играем Баха и Скарлатти, Шостаковича и музыку, написанную для варьете, - говорят музыканты.

Успех у братьев был всегда, с первого концерта, на котором восьмилетний Никита играл на аккордеоне, а Данил подыгрывал ему на погремушке

Зрители не только ценят их мастерство, но и пишут ребятам восторженные отзывы в стихах. Впрочем, зрительский успех у братьев был всегда, с того самого первого концерта, на котором восьмилетний Никита бойко играл на аккордеоне, а младший брат, только мечтавший об исполнительской карьере, подыгрывал ему на погремушке. Мудрые родители всегда понимали, что музыкантам любого возраста успех нужен как воздух, и часто собирали на домашние концерты аудиторию из родственников и друзей.

Фото: ЕРА
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При этом Никита, окончивший музыкальную школу, консерваторию и аспирантуру, точно знает: детей надо не только поощрять, но и заставлять, иначе они с братом забросили бы занятия музыкой, не устояв перед мальчишескими соблазнами. Теперь оба они преподают: Никита - педагог более строгий, Данил - помягче. В дуэте тоже стараются находить компромисс: честно делят пополам нелюбимые обоими административные обязанности, а в выступления регулярно включают сольные номера, где каждый совершенно свободен.

Этим летом лауреаты всероссийских и международных конкурсов, самые титулованные аккордеонисты Урала участвовали в гала-концерте, посвященном Дню города, на крыше мэрии. Правда, братья уверены, что новые вершины, интересные проекты, эксклюзивные программы и необычные форматы у них еще впереди. А сколько весит концертный аккордеон, который в их руках кажется невесомым, зрителям знать необязательно.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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